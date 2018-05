Conseils pour éviter les arnaques liées aux réservations de vacances par internet

Nous y sommes presque. Dans deux mois, les premiers d’entre vous se mettront en route pour leur lieu de vacances. C’est donc l’occasion de vous donner quelques informations et conseils au sujet des arnaques qui sévissent dans ce domaine sur le net et plus particulièrement par mail mais aussi via les réseaux sociaux.

Et parmi ces mails, ce sont les fausses confirmations de vol qui sont les plus répandues. Air France, qui est concerné, nous met en garde. Ces e-mails de confirmation ou les e-mails reçus issus de compagnies aériennes sont majoritaires dans ces spams qui ont pour thème nos vacances d’été. L’objectif est évidemment de vous amener à fournir des données personnelles ou, en éveillant votre curiosité, de vous faire cliquer sur la pièce jointe qui installera un logiciel malveillant ou encore, sur le lien présent dans le message. Lien qui vous amènera vers une page Web contrefaite qui permettra également l’installation d’un logiciel malveillant sur votre ordinateur.

Une fausse lettre d'informations présentant des bonnes affaires

Deuxième exemple très fréquent, la fausse lettre d’informations présentant de bonnes affaires si vous réservez à l’avance un séjour de luxe dans le pays de vos rêves. Les croisières, les offres d’assurance de voyage ou les prêts vacances sont également utilisés pour vous séduire alors que vous êtes en pleine préparation de cette escapade estivale. Et bien sûr, pour en profiter, un site à visiter et l’obligation de fournir des données personnelles précises. Ce qui vous sera présenté comme le moyen de vous faire profiter de la meilleure offre.

Pour vous protéger face à cela, voici quelques conseils:

Renseignez-vous sur le site que vous utilisez avant de réserver un vol ou un hôtel. Et là, vous tapez le nom de la compagnie ou celui de l’hôtel dans votre moteur de recherche. Vous aurez bien sûr beaucoup de résultats mais en les parcourant, vous pourrez vous faire une idée précise.

Consultez les opinions des autres utilisateurs sur les sites de vente de billets/de réservation. Lisez leurs commentaires et leurs avis au sujet des services.

Essayez d’entrer en contact avec un représentant de l’entreprise qui vous a contacté. Si vous y parvenez, allez dans le détail et notamment au sujet des éventuels suppléments qui pourraient vous être demandés mais aussi pour d’obtenir un maximum d’informations sur le lieu de vacance.

Ne cliquez pas sur les liens inclus dans les mails, surtout si vous n’avez pas demandé les renseignements sur des offres de voyage ou réalisé des réservations. Et n’ouvrez jamais les fichiers joints à ce type de messages.

Quant aux hôtels, une fausse information circule à nouveau sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un message qui précise que la carte donnant accès à votre chambre d’hôtel contient beaucoup de données importantes: votre nom, votre adresse, votre numéro de chambre, vos dates d’arrivée et de départ, ainsi que vos coordonnées bancaires. Donc, quand vous rendez votre carte, n’importe qui peut lire vos données!

Ce message n’est pas nouveau et il a été vérifié par de grands laboratoires de sécurité numérique comme étant faux. Mais il re-circule parce que la société F-Secure a démontré récemment que l’on pouvait faire des copies de cartes permettant l’accès à la chambre. En fait, une copie numérique de la clé mais pas un accès aux données. Ils invitent donc les exploitants des hôtels à mettre à jour leurs logiciels...