Congé de Toussaint prolongé : grande foule à la Côte belge ?

Même si certains ont joué les prolongations du congé d'automne à la Mer du Nord, l'affluence de ce lundi 9 novembre n'avait plus rien à voir avec le monde présent la semaine dernière et le week-end passé.

La digue et la plage sont quasiment désertes ce lundi en fin de matinée. Hormis les magasins d'alimentation et les librairies, les commerces sont évidemment tous fermés (loueurs de cuistax y compris). Il n'y a vraiment plus grand monde en ce début de semaine et, à Coxyde, les hôtels sont quasiment tous fermés.