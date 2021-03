Congé de Pâques : des nouvelles mesures pour les voyages en train ?

Mais quant à la mise en œuvre de ces nouvelles règles, il semble y avoir aujourd’hui plus de questions que de réponses.

Assis côté fenêtre dans le train vers la mer à Pâques ? - On n'est pas des pigeons (52/183) -... Pour éviter la cohue dans les trains pendant les vacances de Pâques, les passagers devraient s'installer côté fenêtre exclusivement.

L’idée de ces nouvelles mesures pour les voyages en train semble répondre à un objectif principal : décourager le tourisme d’un jour au littoral durant les vacances de Pâques. On parle concrètement par exemple de n’autoriser que les places "côté fenêtre" pour les passagers (excepté pour les enfants de moins de 12 ans) pour limiter le nombre de personnes à bord des trains.

Mais du côté du syndicat CGSP Cheminots, on est d’ores et déjà plus que sceptique quant à l’application de telles mesures qui s’annoncent très difficiles à appliquer sur le terrain.

Du côté de la SNCB, on dit continuer à travailler à la recherche de solutions créatives pour répondre à un potentiel afflux de voyageurs durant le congé de Pâques.

Des précisions pourraient donc arriver dans les jours qui viennent.