Confinement et véhicules immobilisés : peut-on suspendre son assurance ?

Tout d’abord, la suspension d’un contrat ne peut évidemment pas se décider de manière unilatérale. Cela doit se faire en concertation entre assurés et compagnies d’assurances.

Peut-on arrêter de payer sa prime d'assurance pour des véhicules qui ne sont pas utilisés pendant le confinement ? C’est possible au cas par cas. Après quelques semaines de confinement, certaines compagnies observent une augmentation de ce type de demandes…

Si, en revanche, la voiture est par exemple à l’abri dans un garage fermé, la mise entre parenthèses du contrat pourrait être envisagée plus facilement. Pareil pour une moto qui resterait enfermée dans un garage…

Si la voiture est garée dans la rue, les assureurs prennent en compte ce qu’on appelle des risques résiduels même si elle ne roule plus. Des risques par exemple liés au vandalisme ou aux intempéries. Dans ce cas-là, la compagnie refusera sans doute de suspendre la contrat…

Risques résiduels

Nous déconseillons de suspendre temporairement les garanties des contrats en cours en assurance auto !

Pour les compagnies d’assurance, la ligne de conduite sera généralement de déconseiller de suspendre un contrat, comme le précise Laurence Gijs, porte-parole d’AG Insurance : "Nous conseillons à nos clients de ne pas suspendre temporairement les garanties des contrats en cours en assurance auto, car il y aura toujours certains risques couverts par l’assurance et dont les conséquences peuvent dépasser de loin le bénéfice limité d’une éventuelle suspension de prime. On pense notamment au vol, au vandalisme, ou à un incendie qui se déclarerait dans le garage et endommagerait la voiture, ou encore une averse de grêle en Omnium."

Chez AG Insurance, on rappelle aussi que tout le secteur a par ailleurs pris des dispositions liées à la crise sanitaire et économique : "Si le client souhaite suspendre le paiement de ses primes pour des raisons de difficultés financières (par exemple, chômage temporaire ou suspension des revenus), le secteur, représenté par Assuralia, accorde sur demande du client et sous certaines conditions, un report de paiement"