Confiné avec une personne ayant potentiellement le Covid 19 : comment se protéger ?

2. Nettoyage à L’eau de javel

Il faut nettoyer après chaque passage aux toilettes ou dans l’idéal qu’il ait une toilette spécialement pour la personne malade.

Même chose pour la salle de bains, la douche et les éviers les nettoyer régulièrement.

Les éviers et surfaces de la cuisine aussi doivent être nettoyés et désinfectée le plus souvent possible tout comme les poignées de portes et les rampes d'escaliers.