Concours gratuits sur internet: une formule magique pour gagner ?

L'univers des concours gratuits sur le web est infini et se renouvelle tous les jours... Pour s'y retrouver et tenter d'augmenter les chances de gagner pour les joueurs, une start-up liégeoise vient de lancer l'application WahOO. Il existait déjà un logiciel du même nom mais désormais WahOO est disponible sur smartphones et tablettes (uniquement android). L'idée des concepteurs, c’est de servir de guide, d’intermédiaire aux joueurs qui veulent participer à des concours… Vous vous inscrivez sur WahOO une fois pour toutes (nom, prénom, adresse, adresse mail) et lorsque vous vous connectez, on vous propose une série de concours divers et variés (on peut aussi bien gagner des places de cinéma ou encore des produits laitiers qu’une tablette ou un smartphone)…

Quand vous cliquez sur le concours qui vous intéresse, l’application va remplir le formulaire à votre place, automatiquement, donc vous ne devrez pas retaper, pour chaque concours, vos nom prénom adresse etc. Et en plus, WahOO vous donne les réponses aux questions du concours et même une estimation pour la fameuse question subsidiaire : combien de personnes vont-elles participer à ce concours?