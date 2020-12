Concerts inédits pour les fêtes à suivre depuis votre salon ! - © AleksandarNakic - Getty Images

Concerts Life 2.0 dans son salon ! - On n'est pas des pigeons (201/214) - 08/12/2020 Comment ambiancer nos longues soirées d’hiver ? Nous sommes tous confinés à la maison avec un couvre-feu dès 22h00. Aucun spectacle, ni concert possible quoique… Voici de quoi égayer vos nuits et même celle du 31 décembre avec des concerts life en streaming à vivre chez soi !