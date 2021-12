Compléments alimentaires : bilan sanguin recommandé avant une cure

Compléments alimentaires: utiles? - On n'est pas des pigeons (151/183) - 06/12/2021 Pour les étudiants, et les autres belges aussi, on va voir s'il est nécessaire d'acheter des compléments- vitamines. Christine Lenaerts nous dit tout à ce propos. Après les masques et les gels hydroalcooliques, les compléments alimentaires sont les produits stars dans les pharmacies en ce moment. Pour se donner un petit coup de boost, beaucoup de clients sont prêts à mettre le prix. Mais est-ce bien utile? La vitamine D est la plus utile en hiver. Sauf si vous avez des carences, pour le reste, pour booster votre immunité, pensez d'abord fruits et légumes en suffisance et aussi activités physiques régulières.