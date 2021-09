Comment vite cacher ses cheveux blancs ?

Laeticia cache vos cheveux blancs - On n'est pas des pigeons (115/183) - 21/09/2021 Dans le coin démo, Laeticia présente deux produits destinés à cacher les cheveux blancs et les repousses. L'un, sous forme de mascara, s'utilise sur les petites zones. Le deuxième produit a, lui, la forme d'un spray et couvre des zones plus importantes. Les deux produits de marque L'Oréal sont testés sur les cheveux de Benjamin.