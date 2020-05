Comment soutenir les artistes qui sont dans la dèche ?

Gens de théâtre, de la danse, des arts du cirque et de la rue, de l’audiovisuel, du cinéma, conteurs, musiciens, écrivains, sculpteurs, peintres, … Ils seraient 250.000 en Belgique . Beaucoup d’entre eux n’ont droit à aucune aide. C’est pour ceux qui n’arrivent plus à joindre les deux bouts, que deux initiatives citoyennes sont lancées pour leur donner un coup de pouce financier : l e fond sparadrap et #je parraine un artiste , le temps du confinement.

Le fonds Sparadrap

Le fond Sparadrap - © Le fond Sparadrap

Confiné, le comédien Alain Eloy s’inquiète pour ses amis techniciens avec qui il devait faire la tournée du spectacle Hamlet des "Gens de bonne compagnie" qui s'est arrêtée le 13 mars à Bertrix. Alain estime qu'il est privilégié : "j'ai la chance d'avoir mon statut d'artiste et donc je touche 1200 euros par mois mais je pense à tous les autres et plus particulièrement, à un régisseur qui n’a droit à aucune indemnité. Eux, ils vivent une perte financière violente, je n'ose pas imaginer comment ils font. "

Plus le confinement avance, plus Alain se rend compte de la gravité de la situation pour beaucoup d’autres collègues et surtout pour les jeunes artistes qui n’ont aucun statut. Il se demande comment les aider à boucler leur fin de mois.

Je me suis dit que je devais faire quelque chose et créer un fond pour les artistes qui ne bénéficie pas encore d’allocations de chômage ou qui ne touchent que de très petites indemnités. Le fond Sparadrap est donc né le 5 mai.

Alain est acteur mais aussi comédien doubleur. C’est lui qui double notamment la voix de Rick dans la série de Rick et Morty. L’idée est donc venue tout simplement : " vu que dès cette semaine on peut recommencer notre travail. A chaque prestation, les doubleurs verseront s’ils le souhaitent 2 euros 50 au fond de solidarité. En Belgique, il existe une centaine de doubleurs qui font une ou deux prestations par jour. C’est une petite goutte d’eau mais depuis le bouche à oreille à fonctionner et il y a beaucoup d’anonymes qui versent des sous. Comme une dame, raconte Alain, qui voulait aller à l’opéra mais comme c’est encore impossible, elle a donné les 60 euros de sa place. Plusieurs artistes de scène très connus aussi mais qui veulent rester anonymes.

Le théâtre 140 est le premier opérateur culturel privé à avoir confirmé son soutien au fonds grâce au don des billetteries de spectateurs n'ayant pas souhaité se faire rembourser à la suite de l'annulation ou du report de spectacles. La Fédération des employeurs des Arts de la Scène (FAES) fait partir aussi des généreux donateurs.

Toutes personnes désireuses d’apporter sa pierre à l’édifice, peut le faire via le compte BE95 3771 2042 7658.

L’originalité de ce fond est que nous n’allons pas redistribuer de l’argent mais que nous allons payer les factures des acteurs du secteur culturel qui n’y arrivent pas.

Explique Alain qui reste très lucide en se rendant compte qu’il ne pouvait pas porter tout ce projet sur ses épaules frêles. Il s’est donc associé avec L'Union des artistes du spectacle (UAS). Ce Fonds Sparadrap est donc administré par un comité de gestion composé des représentants du collectif des comédiens de doublage, de L'Union des Artistes et des mandatés de la FEAS.

" Alimenté par des personnes physiques ou morales, seules ou groupées en collectifs, le fonds d'urgence servira à apporter une aide financière aux travailleurs du secteur culturel les plus précarisés tels que les jeunes artistes ou techniciens n'ayant pas encore obtenu leur statut ou empêchés de le renouveler, les artistes non liés à une institution ou encore les producteurs, les compagnies ou les travailleurs qui n'ont pas accès aux allocations de chômage ou au chômage temporaire. " explique Pierre Dherte, président de l'UAS. "A notre grande surprise les choses ont été très vite et nous pouvons commencer à aider les artistes qui nous on fait la demande." Pour demander de l'aide, il suffit d'envoyer un e-mail à l'adresse suivante : sparadrapniondesartistes.be