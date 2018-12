Comment se débarrasser des punaises de lit?

On les voit très rarement car elles ne sortent que la nuit, elles provoquent des démangeaisons, qui vous empêchent parfois de dormir tranquillement... On les appelle les punaises de lit. Elles avaient, semble t-il, disparu mais elles sont désormais de retour et on les connait très mal!

Les punaises de lit, source de boutons et d'insomnie

En 2000, une entreprise de désinfection bien connue signalait en moyenne une intervention par mois contre cet insecte. En 2012 six à sept interventions par semaine. Aujourd'hui, cela a encore augmenté et c'est désagréable. Elles peuvent être une source de boutons, d'insomnie, et si vous les écrasez elle laisseront une tache rouge sur le papier peint. Chaque femelle donne naissance au moins à 250 petites punaises.

Comment expliquer ce nouveau développement des punaises de lit? Simplement car elles sont devenues résistantes aux pesticides. Aujourd'hui, avec les voyages à l'étranger de plus en plus nombreux, on les ramène dans ses vêtements. Dans les vêtements de seconde main, les meubles d'occasion dont certains sont infectés, on ne les voit pas, elles se cachent dans le moindre recoin, derrière les tapisseries, dans les jointures et ourlets, dans les trous des vis...

Méthode naturelle vs méthode chimique

Pour s'en débarrasser, lutter soi-même contre l'animal est très difficile et même les entreprises spécialisées éprouvent des difficultés. Préventivement, les personnes qui reviennent de zones à risque peuvent chauffer leurs habits dans le séchoir. Soixante degrés minimum. Congeler est plus difficile, 48 heures au moins car les punaises peuvent résister au froid pendant des heures. On peut lutter mécaniquement. Essayez de traiter dans la pièce infestée! Si vous sortez les draps, emballez les. C’est un principe : rien ne doit quitter la pièce contaminée sans avoir été traité et éventuellement isolé dans une poche en plastique fermée. Utilisez tout ce qui peut chauffer : fer à repasser, nettoyeur vapeur, sèche linge, aspirez mais détruisez le sac!

Il y a aussi des méthode chimiques. On trouve des kits et des sprays assez efficaces. Vaporisez partout derrière les plinthes, rideaux, dans les prises et interrupteurs... Placez des coupelles de terre de diatomée en dessous des pieds du lits. Éloignez le lit des murs. Il y a des plaquettes de répulsif à glisser dans les matelas. Partout où vous pouvez, emballez vêtements et objets dans des sacs plastique étanches et vaporisez un anti-punaise. Il ne faut oublier aucun nid d'où elles peuvent à nouveau proliférer.

Surtout ne vous découragez pas, il faudra combiner lutte mécanique et chimique et peut-être faire le traitement plusieurs fois. Évacuez toute honte ou culpabilité. Cela n'a rien a voir avec l'hygiène, un appartement super propre peut être infesté. Des firmes spécialisées pourront vous aider mais sachez qu'elles aussi s'y reprennent à plusieurs fois.