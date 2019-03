Comment se débarrasser de l'humidité ?

On arrive à la fin de l'hiver et l'heure du grand nettoyage de printemps est arrivé... Et pendant l'hiver, on s'est calfeutrés chez soi et malgré tous les conseils 100 fois répétés, on a aéré beaucoup moins souvent qu'en été. Tentures et tissus se sont remplis d'odeurs et de relents indéfinissables. C'est à ce moment que l'on s'aperçoit dans la cuisine, dans la salle de bain, dans les endroits humides que des moisissure sont apparues. Ce sont des champignons microscopiques qui s'installent là où il y a une mauvaise aération ou une condensation trop importante.

Vinaigre blanc et eau oxygénée diluée

On a démontré que c'était mauvais pour la santé, surtout question de respiration. De plus cela détériore les murs de l'habitation... Et ce n’est pas parce qu’elles sont nocives que l’on doit utiliser des produits aussi toxiques qu’elles pour les éradiquer : la javel, ou l'ammoniaque par exemple. On vend aussi dans les commerces des produits industriels efficaces mais très "chimiques".

Pour ceux qui préfèrent des méthodes plus traditionnelles, vous n'aurez pas de problème de santé avec :

Le vinaigre blanc, le moins cher, antibactérien aussi, il élimine bien les moisissures. Diluez 300 ml de vinaigre avec 200 ml d'eau. Vous pouvez le vaporiser directement sur les surfaces à traiter. Laisser agir plusieurs heures puis essuyer avec un chiffon sec. Si la moisissure persiste, n'hésitez pas à renouveler l'opération. L’eau oxygénée diluée, elle donne lieu à une oxydation qui décompose les moisissures. Pas toujours facile à trouver, on peut la remplacer par du percarbonate de soude. Souvent appelé eau oxygénée liquide. Pas cher, on le trouve maintenant facilement. C'est le produit magique qui vient à bout de toutes les taches. Une fois dans l’eau, il se décompose pour donner du carbonate de sodium (ou "cristaux de soude") qui dégraisse, et d’autre part de l’eau oxygénée, connue pour son pouvoir blanchissant et désinfectant. Utilisez une préparation puissante (mélangez 200 gr de percarbonate dans 3 litres d'eau chaude ou très chaude et appliquez-la sur les surfaces à traiter. Frottez avec une brosse ou une éponge. Laissez reposer 20 à 30 min et rincez bien).

De la moisissure dans les joints en silicone

Un endroit où se met souvent la moisissure ce sont les joints en silicone aux baignoires ou éviers. Certains utilisent un mélange de vinaigre et de bicarbonate (d'un verre de vinaigre blanc avec deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude cela devrait s'annuler mais il parait que ça marche. Vous brossez le joint avec une petite brosse, laisser agir dix minutes, rincez et le résultat est superbe ).

Pour finir, comment enlever le moisi qui se met parfois dans les pots de confiture? Le moisi est toujours en surface. Vous enlevez tout simplement la surface moisie avec une cuillère et pas de problème, vous pouvez encore manger le reste sinon pour éviter l'apparition de moisissure un truc tout bête et tout simple. On conserve les pots de confiture au frigo et surtout, on les range à l’envers (couvercle vers le bas). C’est tout simplement radical et la moisissure n’apparaît plus du tout dans le pot. Refermez bien le couvercle pour éviter les fuites.