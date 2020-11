Comment s'organise Durbuy pour les fêtes de fin d'année ?

Malgré les conditions actuelles, la ville compte bien mettre le paquet côté décoration dans les rues. Les ouvriers communaux ont déjà commencé le travail. "On met beaucoup plus de décorations dans la ville que les autres années étant donné qu'il n'y aura pas de marché de Noël cette fois-ci."

Dans les hôtels, l’ambiance est un peu différente. Maintenir les établissements ouverts sans permettre la restauration, ce n’est pas rentable. Ils ne s'attendent pas non plus à une réouverture pour les fêtes de fin d'années. "On préfère être pessimistes plutôt que déçus. On part sur l'idée qu'on n'ouvrira pas avant janvier." Nous explique la gérante de l'hôtel et restaurant "Victoria". "Si par contre, on nous permet d'ouvrir, on mettra bien évidemment tout en oeuvre pour assurer la sécurité de nos hôtes dans un environnement chaleureux et festifs."

A l'hôtel familial, "Durbuy Ô", les gérants ont décidé de miser sur le emporter. "Si c'est pour ouvrir l'hôtel dans des conditions strictes qui nous imposent de servir à manger à nos clients que dans leur chambre, on préfère continuer le take away."

A "La ferme de Durbuy", il est toujours possible de louer des chambres "On a aménagé les chambres avec l'équipement nécessaire pour pouvoir que nos clients puissent manger leur plat à emporter."

Chacun adopte sa propre stratégie et tente de s'en sortir malgré la crise. Il faut espérer que celle-ci ne freinent pas les touristes pendant cette période cruciale que sont les fêtes de fin d'année.