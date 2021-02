Comment rouler en toute sécurité sur la neige ?

Tour d’horizon de tout ce qui souffre du froid et doit être protégé - On n'est pas des pigeons...

Tour d’horizon de tout ce qui souffre du froid et doit être protégé - On n'est pas des pigeons... Gel généralisé jusqu’à -15° cette semaine : tour d’horizon de tout ce qui souffre du froid et doit être protégé, de la batterie de la voiture au robinet extérieur

On l’oublie très souvent mais on doit changer idéalement ses essuies glaces tous les ans ou du moins dès qu’ils commencent à fatiguer… Au risque de se retrouver sans visibilité !

N’hésitez pas à demander à votre garagiste ou un autre de vérifier la tension de votre batterie. Ils le font normalement gratuitement. Celle-ci doit être à plus de la moitié de la charge maximale pour tenir au froid et évitez de se retrouver en panne sur le bas-côté de la route.

Mettre des pneus hiver qui permettent une meilleure adhérence dès 6 °C et moins. Et si vous en avez, vérifiez qu’ils ne sont pas usés. Il faut que les "lamettes" aient un creux de 1,6mm.

Vérifiez les freins

Vos freins doivent être en bon état sinon vous risquez de ne pouvoir éviter le moindre obstacle !

Dégonfler vos pneus ...

Si vos pneus sont lisses, optez pour des pneus crantés pas nécessairement plus chers que les autres (13 euros). Et un petit truc, dégonflez les presque de moitié par rapport au maximum indiqué sur le pneu. Vous divisez en deux et vous ajoutez juste 0,5 bars.

Habillez vous chaudement mais pas trop !

Mettez trois couches au niveau de votre torse : ti-shirt grand froid , puis sweat et enfin une veste coupe vent. N'oubliez pas les extrémités : gants souples (même d'un autre sport, ski, foot., ... ) Ils doivent permette de freiner facilement. N'oubliez pas un bonnet sous le casque et un buff ou une écharpe pour le cou. IL existe aussi des sur-chaussures pour des longues distances.

Nettoyer après chaque sortie !

Le sel endommage les roulements et les chaines des vélos. Il faut frotter et nettoyer son vélo après chaque sortie à l'eau savonneuse et bien le sécher ! Evitez qu'il ne gèle et ne le laissez pas dehors ...