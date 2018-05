Comment procéder pour voir ce que Google et Facebook savent de nous?

De toute évidence, nous ne sommes pas nombreux à mesurer l’importance de la collecte de données nous concernant. Donc au final, comment procéder pour voir ce que Google et Facebook savent de chacun de nous?

Commençons par Google, qui met à notre disposition une fonction qu’il a nommée "Mon activité". Pour y accéder, vous vous connectez à votre adresse Gmail et, dans la boite de réception, en cliquant sur votre adresse, une petite fenêtre s’ouvre qui vous propose un onglet "Mon compte". En cliquant dessus, apparaît une fenêtre dans laquelle vous découvrirez plein d’options de réglages liés à vos données mais aussi les appareils qui y accèdent. Dans la colonne du centre, vous cliquez sur "Gérer votre activité Google" et en déroulant les options, vous arrivez sur "Définir votre contenu". Une rubrique dans laquelle vous allez pouvoir créer votre archive. Et là, vous pouvez définir ce que vous voulez télécharger. Par défaut, toutes les rubriques sont cochées. Vous allez ensuite définir le format de cette archive. Le plus simple, c’est le fichier compressé ZIP. Et vous pourrez aussi déterminer le volume maximal de ce fichier.

Quelques minutes ou heures de patience et Google vous envoie un mail signalant que l’archive est disponible. Vous la téléchargez et vous décompressez le fichier ZIP. Vous découvrez alors les répertoires de données et un fichier "index" sur lequel vous pouvez cliquer. Il ouvre votre navigateur et va vous permettre de vous balader dans les différentes rubriques.

Dans le cas de Facebook, lorsque vous êtes sur votre profil, cliquez sur la petite flèche inversée en haut à droite. Dans la colonne qui s’affiche, vous allez dans "paramètres". Arrivé sur la page, la rubrique "Général" s’affiche par défaut et là, figure désormais une mention permettant le téléchargement des informations personnelles. En cliquant sur ce lien, vous arrivez sur une fenêtre qui vous propose de créer ce fichier. C’est un fichier par défaut. Et là, comme pour Google, un peu de patience et vous êtes invité à télécharger votre fichier. Comme expliqué pour Google, vous décompressez ce fichier ZIP et vous découvrez les répertoires contenant vos données. Vous ouvrez ensuite le fichier "index" et votre navigateur va vous permettre de découvrir tout ce que Facebook a stocké.

A ce stade, si vous voulez effacer certaines de ces données, vous devrez aller sur votre profil et dans votre historique personnel, les éliminer une à une. Un travail lourd et fastidieux...