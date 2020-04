Comment porter son masque efficacement ?

A savoir, se laver les mains régulièrement et se tenir à un mètre et demi des autres personnes .

Se laver les mains

Se laver les mains - © Pongsak Tawansaeng / EyeEm - Getty Images/EyeEm

Certains mettent un masque et des gants, ce qui n’est pas forcément une bonne idée : " les gants c’est une sécurité illusoire, parce que vous allez collecter tous les micro-organismes qui sont dans l’environnement. Puis vous allez déposer ces germes sur les caddies, les rayons, les marchandises donc ce n’est pas du tout indiqué ".

Règle numéro un donc : se laver les mains avant et après avoir fait les courses, pour " casser la chaîne de transmission ". Les germes resteront sur vos gants en plastique tandis qu’ils disparaîtront totalement si vous vous lavez les mains . " Ce que je vois régulièrement et qui est tout à fait contre indiqué, ce sont des personnes qui désinfectent leurs gants avec une solution hydro-alcoolique. Ce n’est pas recommandé car on altère le matériau du gant, il devient poreux, et facilite donc le passage des micro-organismes ".