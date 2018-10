Comment ne pas se casser les dents sur une couque de Dinant?

Au menu de "C'est bon c'est belge", la nouvelle série humoristique sur la gastronomie belge : la couque de Dinant. Côté recette, c’est assez simple : du miel et de la farine, on place cette pâte dans des jolis moules, on cuit au four à 300 degrés. Quinze minutes plus tard c’est prêt. C'est là que les problèmes commencent : la couque est l'un des aliments les plus durs au monde : difficile à manger tel quel. Comment faire? Explication dans cette vidéo.