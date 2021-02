Comment le drive-in sauve les fast-foods ! - On n'est pas des pigeons (20/183) - 02/02/2021

Chez Burger King, on constate une baisse de fréquentation de 40 à 70%. " Heureusement, nous gagnons de l’argent sur nos sites équipés d’un drive. Cela permet de surcompenser les autres pertes. Dans l’ensemble sur 2020, nous allons tourner à -25%." nous explique Kevin Derycke, CEO Benelux de Burger King précise dans La DH.

Chez les restaurateurs, les plats à emporter et les services de livraisons permettent dans une moindre mesure de compenser les pertes.

La perte a été évaluée à moins 45% pour 2020.

C'est le cas Chez "Toque et Gourmandises", restaurateur-traiteur sur Jodoigne et Namur. Le chiffre d’affaires est en forte baisse depuis la Covid, les plats à emporter et les livraisons sauvent un peu les affaires. La perte a été évaluée à moins 45% pour 2020.

Bien plus que le drive-in, c'est avant tout le type de cuisine qui fait toute la différence. Nous ne pouvons pas comparer une restauration de type fast-food à celle d'un restaurant, qu'il soit gastronomique ou pas. Reste donc à savoir combien de temps vont encore pouvoir tenir les restaurateurs.

