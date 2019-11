Comment la RTBF a piégé la société pyramidale Global Intergold ?

Ce n’est pas la première fois que l’émission croise cette société sur sa route. En 2014, elle s’appelait Emgoldex. À l’époque, l'entreprise disparaît quelques mois après la diffusion d’un reportage dénonçant une vente pyramidale interdite. Mais, elle renaît de ses cendres et change de nom pour devenir Global Intergold. Les visages et les techniques sont les mêmes. Dans le monde entier, les arnaqueurs continuent leurs petites affaires avec un sentiment d'impunité totale. Ils louent des hôtels prestigieux et y organisent des conférences. Ils inondent le web de vidéos visant à faire entrer un maximum de monde dans la structure.

"Et si l’on mettait des arnaqueurs face à leurs responsabilités ?". Cette histoire, c’est l’idée de l’arroseur arrosé. C’est la volonté de confronter des escrocs financiers à leurs mensonges. Pendant de longues semaines, l’équipe d’On n’est pas des pigeons a préparé minutieusement un coup pour arriver à une scène finale inédite. Une fausse réunion montée de toutes pièces par la rédaction avec un public dans la confidence. Elle est animée par le leader n°1 en Belgique d’une arnaque internationale nommée Global Intergold. Il ne se doute de rien. La salle est truffée de caméras et de micros. À la fin de la présentation, une vidéo est lancée plein écran (voir plus bas). Annie Allard, la chroniqueuse juridique de la RTBF, y démonte point par point toute l’escroquerie. Accompagnée de caméras, elle finit par entrer dans la pièce. La confrontation va avoir lieu.

Tout est parti de là avec ce sentiment de " déjà vu ". Mais, cette fois, On n’est pas des pigeons va aller beaucoup plus loin. L’enquête va durer 3 mois et demi. Elle sera aussi collaborative avec l’aide du Consortium OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project). Ce groupe de journalistes luttant contre le crime organisé et la corruption va analyser la structure de la société et ses nombreuses ramifications internationales.

Le signal d'alarme est venu d'une victime. Une jeune femme nous livre un témoignage interpellant: "On me conseillait d'investir 1800€. J'ai investi 650€. Je voulais investir moins. Mais, ils m'ont dit que ça ne servait à rien. Mon ex-conjoint a investi entre 2500€ et 3000€ dans la structure. Ça a brisé mon couple et ça allait briser ma vie aussi si j'allais continuer dans cette relation. Je ne reverrai jamais mon argent. Tout ça n’est qu’un rêve. Une illusion".

L'infiltration de la pyramide au Luxembourg

Le 6 juillet 2019, l’infiltration de la pyramide débute au grand duché de Luxembourg lors d’une réunion d’information à Diekirch. Dans une école, on y rencontre les fondateurs de la World team qui compterait 32 000 personnes.

Mourir pauvre, c’est votre faute

Un top leader français y tient un discours stéréotypé. Global Intergold va changer nos vies : " Je n’ai pas besoin que vous démarriez le business. Vous savez pourquoi ? Parce que je gagne de l’argent même quand je dors. Je n’ai pas besoin de diplôme pour gagner 10 fois plus que mon frère qui a un diplôme. Changez de vie, c’est de ça qu’on parle. Naître pauvre, ce n’est pas notre faute. Mourir pauvre, c’est votre faute ".

L’homme évoque la soixantaine de voyages qu’il a réalisés sur les trois dernières années. Tout est bling-bling. Il envoie du rêve. Selon Vincent Yzerbyt, Professeur à la Faculté de Psychologie de l’UCLouvain, sa cible est précise : " ils visent des personnes qui sont au fond peu armées pour les critiquer et qui ont toutes les raisons d’être tentées par le rêve qu’on leur propose ". Le spécialiste parle de techniques de manipulation évidentes.

Lors de la présentation d’affaire, nous sommes matraqués de chiffres et de bonus. " On noie les gens dans une foule d’informations toutes aussi incompréhensibles les unes que les autres. L’urgence est également un aspect présent dans leur communication. On va obtenir un bonus dans les 24 ou 48h. On perd presque son temps à parler tellement on peut gagner de l’argent en dormant. On voit qu’ils veulent convaincre vite ", analyse le psychologue.

Des revenus à l'infini

Global Intergold, c'est quoi? La société serait active dans l’or d’investissement. Son produit phare est le programme Fractal pour obtenir soi-disant " des revenus à l’infini ". Il suffirait d’acheter des titres de copropriété de l’entreprise. Les rendements garantis sont extraordinaires : " 12% par an sur les titres. Ça, c’est contractuel ", avance le leader.

Alain de Crombrugghe, Doyen de la faculté des Sciences économiques de l’UNamur met directement en garde: " 12%, c’est tout simplement impossible en garantie. On ne peut pas promettre un tel rendement ".

À chaque fois, les gains sont promis à condition de recruter de nouveaux clients. À la pause, nous faisons la connaissance du leader n°1 de Global Intergold en Belgique : " Pour avoir la même chose, il faut travailler vite. Et vite c’est recruter et intéresser des personnes ". Mais, rassurez-vous, il ne faut pas en trouver des centaines. Juste trois. Sur le web, nous trouvons rapidement des vidéos de ses conférences où il est encore plus explicite : " Les 3 amis qui sont là vont dupliquer en invitant eux-mêmes 3 amis qui ont envie d’épargner autrement. Vous comprenez pourquoi il y a des milliards de personnes sur terre ? ".

C’est le principe de base d’une société à structure pyramidale. En réalité, aucun produit n’est vendu. On paye pour entrer dans le système et les gains reposent uniquement sur le recrutement de nouveaux membres. Par exemple, le premier paye 1800€ et recrute 3 personnes qui vont payer à leur tour 1800€ et recruter, etc. Il s’agit d’une pratique commerciale trompeuse et interdite. Julie Frère de Test-Achats réagit : " En fait, à partir du 15e rang, on a déjà atteint plus de la population de la Belgique. On est à près de 15 millions de personnes. C’est tout simplement impossible et donc, on sent bien l’arnaque ". L’économiste, Alain de Crombrugghe, confirme : " il s’agit effectivement d’une société pyramidale. C'est-à-dire de faire entrer d’autres investisseurs dans la société avec le même type de titres. Ce qui permet de payer les premiers arrivants. Et les derniers arrivants à un moment donné, ils se retrouvent, quand la musique s’arrête, les mains vides. Ce sont des pratiques illégales ".