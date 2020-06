Comment identifier une plante inconnue ? On a testé 3 applications

C’est officiel, dès aujourd’hui les excursions d’un ou plusieurs jours sont autorisées. Et lors de nos balades parfois, on tombe nez à nez avec une magnifique plante ou un arbre que l’on aimerait identifier mais on n’a pas un copain botaniste sous la main. Heureusement, des applications existent et peuvent révéler leur identité et même donner des conseils en cas de maladie. On en a testé 3. Identifier les plantes simplement en les photographiant avec votre smartphone ? C’est possible via certaines applications ! Mais laquelle choisir ? Jean-Louis Van Malder est une véritable encyclopédie des plantes et il est très sceptique : " Une application peut-elle vraiment identifier des espèces particulières juste avec une simple photo ? Je n’y crois pas trop. " Leent Materne, travaille dans un Centre de jardinage depuis quelques années et elle connaît ces applications : " J’utilise de temps en temps l’application Plantsnap quand je suis à l’étranger afin de déterminer le nom d’une plante que j’aime mais je suis curieuse d’en tester d’autres."

Pl@ntNet, la seule gratuite ! Pl@ntnet, la seule gratuite ! - © Tous droits réservés Pl@ntNet est une plateforme participative, gratuite et sans aucune publicité. Elle a été créée en 2009 grâce au soutien d’Agropolis Fondation, une fondation de coopération scientifique française. Actuellement, ce système d’aide à l’identification des plantes par l’image identifie plus de 13.000 espèces de plantes sauvages. Il existe 11 projets en Afrique du Nord, Amazonie, Andes tropicales, Antilles, Canada, Europe de l’Ouest, Hawaï, Maurice, Méditerranée orientale, Réunion, USA. On est encore loin de recenser l’ensemble du monde végétal, estimé à plus de 380.000 espèces. Chaque jour plus de 50.000 personnes à travers le monde. Il suffit de télécharger une image et de sélectionner s’il s’agit d’une fleur, d’une écorce, d’une feuille, d’un fruit ou d’une plante entière. L’application vous indique ensuite laquelle correspond au nom, à la famille et à la zone géographique à laquelle il appartient. Elle est disponible pour les appareils iOS et Android et en français, anglais et espagnol. Cette application permet l’identification de végétaux mais aussi de parcourir la flore grâce à une catégorisation par zone géographique : Canada, Antilles, Amazonie ou encore Hawaï ou Europe, mais aussi par thème : plantes utiles, plantes envahissantes, adventices des cultures. L’originalité de cette application Pl@ntNet est que ce sont les membres qui peuvent vérifier les identifications des autres mais elle a ses limites aussi. Jean Louis cultive son jardin et a des espèces très étonnantes comme notamment des artemisia camphorata, des armoises camphrées. Après les avoir photographiées, l’application lui propose alors une dizaine d’armoises : " mais elle ne fait pas la différence et ne me donne pas la bonne espèce. C’est dommage même s’il est vrai qu’il en existe 200 espèces. " Il reteste cette application avec une anémone Sainte-Brigitte et là aussi, Pl@ntNet indique espèce indéterminée. Jean-louis n’est pas convaincu et lui met la note de 5/10.

Plantsnap, des publicités déconcentrent… Test : quelle application choisir pour identifier une plante ? - © Tous droits réservés Aussi facile d’utilisation, en une photo, l’application PlantSnap détermine les fleurs, arbres, succulentes, champignons, cactus. Crée en 2012, cette application recense " plus de 600.000 plantes et plus de 250 millions d’images dans sa base de données. " Traduite en 37 langues, cela signifie que PlantSnap peut être utilisée par 95% de la population mondiale. Leur algorithme identifie selon eux " 2000 nouvelles espèces végétales par mois. Gratuite la première semaine, les trois premiers mois coûtent 4,9 euros et un accès à vie 19,99 euros. Jean-Louis teste aussi cette application pour les artémises camphrées mais très vite, il perd patience car une publicité vient le déconcentrer : les pubs me rendent irascibles et n’est pas précise car au final, cette appli e trouve pas non plus cette espèce. " Notre spécialiste est sévère et lui met la cote de 0/10. Même critique pour Leene qui tente de découvrir un olivier et c’est un buis qui est trouvé… Un peu plus indulgente, elle cote cette application 6/10.