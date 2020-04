Comment gérer le stress lié au confinement et au coronavirus ?

Une plateforme de coaching solidaire

Il ne faut pas attendre que la situation se dégrade avant de réagir.

Il y existe plusieurs moyens d’information ou d’aide psychologique pour vous accompagner face à la crise sanitaire. Parmi eux, une nouvelle plateforme de coaching solidaire et 100% gratuite.

Lancée le 26 mars, elle a déjà reçu plusieurs appels, notamment de caissiers et caissières qui avouaient aller au travail avec la boule au ventre et revenir chez eux le soir, encore plus inquiets à l’idée de contaminer leurs proches. " Nous nous adressons aux héros invisibles qui continuent à faire tourner le pays, précise Silvie Cincotta, la directrice de l’Espace Coaching 360 pour la Belgique. Notre équipe est composée d’une vingtaine de coachs qui ont tous à cœur d’aider les personnes en deuxième ligne ".

La consultation se fait par téléphone, via le numéro d’appel unique 0479.65.84.21, entre 9h et 19h. " C’est un espace d’accueil et d’écoute active", ajoute la directrice. "Nous sommes orientés " futur et solution ", le but étant de permettre aux personnes de déposer le trop plein, de se sentir comprises et écoutées, mais également d'apprendre à se focaliser sur leurs ressources internes afin de vivre cette crise le plus sereinement possible ".