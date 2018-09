Comment faire pour éloigner les araignées de la maison?

L'automne, c'est une saison où l'on voit beaucoup d'araignées... Pour le plus grand bonheur de ceux qui les adorent. Mais on peut comprendre cette peur, car on dit aussi que les piqûres d'araignées sont douloureuses. Et c'est vrai, certaines sont très douloureuses, mais selon certains spécialistes en Belgique aucune des espèces ici n'est capable de mordre et de percer la peau humaine. Donc pas de panique.

Certaines ont tendance à rentrer dans les maisons, surtout celles de la famille des épeires diadème, d'autres étaient déjà là et se cachaient dans les recoins. On les voit beaucoup plus en ce moment parce que c'est la saison des accouplements. Mâles et femelles sont en rut pour se chercher et se trouver, ils vont donc devoir se montrer et ainsi risquer leur vie. Ça, c'est de l'amour!

De la lavande pour repousser les araignées...

Pour s'en débarrasser, essayez d'abord de les empêcher d'entrer, calfeutrez bien partout, trous et fissures, mettez des moustiquaires aux bouches d'aération. Les insecticides du commerce sont très chimiques et ne sont pas spécialement recommandés pour la santé et l'environnement. Et des trucs de grand-mère, il y en a des tas. Par exemple la lavande repousse les araignées, on peut en avoir en pot chez soi. De l'huile essentielle de lavande en spray aussi. Les feuilles de menthe ou de tomates seraient aussi efficaces, ou encore de petites branches de cèdre dans les tiroirs.

... et des feuilles de châtaignier

Il s'agit de trucs de grand-mère. Le plus efficace semble être un répulsif anti araignée avec la pierre d’alun. Pour le fabriquer, prenez un vaporisateur en plastique, mélangez 50 grammes de poudre d’alun, dissout dans 500 ml d’eau tiède. Les araignées vont rapidement déguerpir... Mais le plus surprenant c'est l'anti araignée aux châtaignes et marrons d'Inde. Déposez simplement ces fruits découpés en deux, dans les coins de votre habitation. Placez également des feuilles de châtaignier sur les rebords de vos fenêtres. Il existe aussi des marrons d'Inde en poudre et l'huile essentielle de marron à frotter aux entrées d'araignées...

On ne sait pas pourquoi, il y aurait dans le châtaigner une substance qui fait fuir les insectes. D'ailleurs c'est connu en menuiserie, coupé et séché, le châtaigner est un bon bois qui résiste bien aux vers. C'est aussi un bois qui ne pourrit pas. Dans le temps on en faisait des conduites pour l'eau et des tuiles.