Comment faire du rouge à lèvres bio?

Il y a trois semaines on évoquait les produits potentiellement dangereux que contenaient certains rouges à lèvres. A cette occasion Hubert s'est vanté de pouvoir faire lui-même un rouge à lèvres bio...

Du rouge à lèvres sans additif chimique

27 tubes de rouges à lèvres sont vendus chaque seconde dans le monde. Cela fait 850 millions de tubes achetés chaque année. Acheter un tube de rouge ne va pas vous ruiner mais pour les puristes, il est peut être intéressant de pouvoir faire un rouge à lèvres bio, sans additif chimique douteux.

Dans nos sociétés, tout repose sur la séduction et le rouge est une couleur associée à la séduction. Le rouge à lèvres renforce le signal érotique que peuvent envoyer les lèvres brillantes et leur donner ainsi un aspect humide, "gourmand". D’ailleurs, Coco Chanel disait "Si tu es triste, si tu as le cœur brisé, maquille-toi, fais-toi belle, mets un peu plus de rouge à lèvres et à l’attaque!".

En fait, on utilise le rouge à lèvres depuis toujours. La première utilisation de rouge à lèvres aurait eu lieu il y a environ 5 000 ans en Mésopotamie. La reine Cléopâtre fabriquait son rouge à lèvres à partir de pigments obtenus par le broyage de cochenilles mélangées à des œufs de fourmis.

Un mélange de matières grasses et de pigments pour la couleur

Techniquement, du rouge à lèvres c'est un mélange de matières grasses et de pigments pour la couleur. La recette la plus connue se fait à partir de cire d'abeille ou de copeaux de cire d'huile d'amande ou d'huile d'olive et enfin pour le rouge de la poudre de betterave rouge. Le matériel : des petits contenants, soit des petits pots avec couvercle, des petites cuillères, et un compte-gouttes.

La méthode : mélangez une cuillère à café de cire d'abeille avec une cuillère à café de beurre de karité, ajoutez une cuillère à café d'huile, comme l'huile d'amande ou l'huile d'olive dans un bol, jusqu'à obtenir quelque chose d'à peu près uniforme. Ensuite, faites chauffer votre mélange soit au micro-ondes, soit au bain marie, et retirez votre bol une fois le mélange complètement fondu (les copeaux de cire mettent plus de temps à fondre, vous pouvez d'abord les faire fondre un peu avant). Ajoutez un quart de cuillère à café de la poudre naturelle que vous avez choisie. Pour obtenir une couleur plus intense, ajoutez plus de poudre, voire un peu de colorant alimentaire. Mélangez le tout et laissez prendre. (Attention la poudre a tendance à se précipiter donc remalaxer le tout pendant la prise). Pour finir, faites couler votre mixture finale dans un récipient, n'importe lequel pourvu qu'il soit petit, comme un ancien tube de rouge à lèvres ou de fond de teint.