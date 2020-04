Comment être certain "d'acheter belge" sur le WEB ?

Pour eux, amener les gens à penser belge à chaque recherche reste un défi : “Il est difficile de surfer sur d’autres sites Web pour vérifier l’origine de chaque boutique en ligne, même avec des campagnes médiatiques coûteuses. Notre application a pour objectif de faciliter la vie du consommateur dans ses recherches puisque qu’une boutique en ligne ".com" peut très bien être belge alors qu’une entreprise étrangère peut se cacher derrière une adresse ".be" ”

Ils sont deux fondateurs : Benoit De Vos de Mons et Luc Jacobs de Hoeilaart a avoir répondu à l’ appel des 25 PDG belges qui encourageaient le commerce local, #acheterbelge. Ils ont donc adapté leur application askOLI qui existait déjà depuis 2 ans.

Quelles entreprises sont considérées comme belges ?

La start-up avoue que c’est difficile à déterminer : " Dans tous les cas, l’entreprise doit avoir un numéro d’entreprise belge et un siège social belge. Il existe également de nombreuses sociétés internationales avec une succursale belge. Nous les considérons comme belges dans la mesure où ils offrent un véritable emploi en Belgique et pas seulement un petit bureau de vente alors qu’ils transfèrent les bénéfices vers un pays avec des impôts moins élevés. Nous examinons au cas par cas avec comme première vérification de voir si, les coûts du personnel plus le bénéfice enregistré localement, représentent au moins 10% du chiffre d’affaires", explique Benoît De Vos.

En ce moment 200 commerces en ligne sont répertoriés mais les commerçants qui le souhaitent peuvent s’inscrire. " Ce n’est pas nécessaire pour les commerces du coin qui sont, on le sait tous, belges " souligne Luc Jacobs " mais cela aide les grandes enseignes. Jusqu’à fin août, ce sera aussi gratuit pour eux, ensuite, nous allons réfléchir afin de couvrir. Nous cherchons des investisseurs. Ou des partenariats avec des sociétés.”