Comment et quand se procurer les masques fédéraux ?

Quand arriveront les masques du fédéral ? - On n'est pas des pigeons (126/214) - 09/06/2020 On les attend depuis deux semaines et ils sont enfin là ! Dès le lundi 15 juin, chacun d’entre nous pourra obtenir un masque en tissu gratuit dans la pharmacie de sa région. Voici comment la distribution va se dérouler.