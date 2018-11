Comment éloigner les animaux de nos poubelles?

Il y a quelques semaines on a abordé la question des sacs poubelles détruits et saccagés par les animaux. Un problème que connaissent apparemment beaucoup de personnes... Pour lutter contre ces désagréments, on trouve dans le commerce des répulsifs industriels mais il y a aussi des produits naturels pour éloigner ces animaux.

Les odeurs qui nous déplaisent ne font pas spécialement fuir les animaux

On croit que les odeurs qui nous déplaisent vont également déplaire aux animaux et les faire fuir. Rien n'est plus faux. L'eau de javel par exemple est souvent citée. Cela sent mauvais mais au lieu de faire fuir les chats, cela leur donnerait plutôt envie de venir uriner dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que le PH (le potentiel hydrogène) de ce produit est très proche de celui de l’urine. Ils chercheraient donc à couvrir cette odeur en la marquant.

Pour éloigner les animaux, il y a tout de même des solutions. Vous pouvez récupérer un vaporisateur en plastique et disperser du vinaigre autour de la poubelle, c'est le plus simple. Vous pouvez aussi préparer vous-même une décoction repoussante. Plusieurs plantes conviennent : pulvériser des infusions de romarin, lavande, thym ou citron en y ajoutant un peu de vinaigre...

Écorce d'orange, citronnelle, citron et lavande

Il y a aussi les huiles essentielles d’écorce d’orange, de citronnelle, de citron ou de lavande qui fonctionnent bien. En spray par exemple, cinq à dix gouttes d'huile essentielle de zeste de citron dans 500 ml d'eau, éventuellement savonnée, feront l'affaire. Mais il y a deux préparations encore plus efficaces. La moutarde : deux cuillère à soupe de moutarde forte dans un litre d'eau à vaporiser sur chaque sac poubelle ou alors un répulsif à base de poivre très fort voire du poivre rouge de Cayenne.

On peut aussi diluer deux cuillères à soupe de poivre fin dans un grand verre d'eau bouillante, laisser reposer puis bien mélanger avant de filtrer le tout et vaporiser. Cela a l'avantage de mieux pénétrer partout. Voici une autre recette facile à faire à la maison qui permet de vite éloigner les chiens, les chats et autres bestioles. Mélanger dans une bouteille : deux tasses d'eau, deux tasses de jus de citron, quatre cuillères à soupe de bicarbonate de soude, deux cuillères à soupe de poivre de Cayenne et pulvériser aux différents endroits où vous ne voulez pas voir les chiens et les chats.

On voit aussi parfois de la poudre jaune autour des poubelles, c'est de la fleur de soufre. On l'utilise au jardin contre certaines maladies de plante mais utilisée en répulsif, elle éloignera les chiens et les chats. On en trouve très facilement en droguerie ou dans les jardineries et ce n'est pas cher, autour de 10 euros le kilo.