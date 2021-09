Comment détecter qui roule avec du mazout de chauffage ?

Rouler au mazout de chauffage, c'est interdit - On n'est pas des pigeons (110/183) - 14/09/2021 Le prix du diesel routier flambe en ce moment et rouler avec du gasoil de chauffage est interdit. Cependant, les fraudeurs,tentés par la différence de prix, sont de plus en plus nombreux. Françoise Walravens a suivi un contrôle des douanes à Sclayn près d'Andenne.