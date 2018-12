Comment boire du maitrank sans avoir mal à la tête ?

Au menu de "C'est bon c'est belge" : la nouvelle série humoristique sur la gastronomie belge, on vous sert du maitrank. L’apéro ardennais par excellence. A Arlon il y a même de la choucroute et de la confiture au maitrank. Côté recette : du vin de Moselle, du sucre, du Cointreau et de l’aspérule, cette petite plante que l'on récolte entre la mi-avril et début mai. Le maitrank est accusé aussi de donner systématiquement mal à la tête, on a mené l'enquête sur cette légende.