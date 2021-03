Combien êtes-vous prêts à dépenser pour un chien de race ?

Girl and her dog playing in a park © Getty Images MjDigitalArt

Le marché du chien de race n’est pas neuf en Belgique. Depuis des années, il attire une clientèle de plus en plus nombreuse et plus exigeante. Entre effets de mode et stabilité, le marché du chien de race vit bien le confinement.

Quel est le prix d'un chien de race ? - On n'est pas des pigeons (56/183) - 29/03/2021 Achat chez l'éleveur ou en refuge, pédigrée, frais chez le vétérinaire, vaccins, nourriture: à combien se chiffre l'adoption d'un chien de race ?

Les chiens favoris des Belges

Dog ID, plateforme officielle d’enregistrement des chiens en Belgique, collecte les données sur les chiens enregistrés sur notre territoire. Et, hormis les canis vulgaris (chiens qu’on ne peut pas qualifier " de race "), voici le top 10 des chiens enregistrés chez les Belges en 2020 : Chihuahua (15 34 chiens enregistrés) Border Collie (9 602 chiens enregistrés) Bouledogue Français (7 705 chiens enregistrés) Spitz Allemand (7 681 chiens enregistrés) Labrador Retriever (6 628 chiens enregistrés) Teckel (6 308 chiens enregistrés) Terrier Jack Russell (6 248 chiens enregistrés) Malinois (5 972 chiens enregistrés) Golden Retriever (5 502 chiens enregistrés) Berger Allemand (5 264 chiens enregistrés) Rien que sur l’année 2020, ce sont 171 571 chiens que les Belges ont enregistrés chez Dog ID et qui viennent alimenter cette liste qui, si elle a des mouvements régulièrement, semble avoir des noms gravés dans le marbre. En particulier pour le chihuahua qui semble indétrônable.

Combien coûte un chien de race ?

Il n’y a pas de réponse toute faite à cette question. Chaque chien peut avoir un coût différent car il dépend de plusieurs facteurs. La race pour commencer, un chihuahua, un berger allemand ou un bouvier des Flandres n’auront pas le même coût à l’achat. Ensuite, l’éleveur : s’il est amateur, professionnel, expérimenté ou débutant, en fonction de ses frais et de ses infrastructures, les prix changent. Enfin, et c’est la plus grosse différence dans la facture finale : le pédigrée. C’est ce dernier élément qui est crucial dans l’achat de votre chien. Lorsque vous achetez un chien de race, on vous remet un document retraçant la généalogie de votre nouvel animal et un code renseignant son ADN. En fonction de la lignée dont il descend, un chien peut avoir plus ou moins de valeur. Par exemple, un chiot dont la race ne peut remonter qu’à 2 générations pures vaudra moins qu’un chiot qui descend de nombreux gagnants de concours divers et variés sur de multiples générations. Mais dans tous les cas, il est rare que vous soyez amené à payer moins de 500€ pour un chien de race avec un certificat de pédigrée et acheté dans un élevage.

Des chiens de race en refuge

Malgré des prix élevés déboursés par leurs propriétaires, il n’est pas rare que des chiens de race se retrouvent dans des refuges. À l’ASBL Sans Colliers de Perwez, on pointe du doigt certains éleveurs peu scrupuleux qui vendent des chiens sans s’assurer de leur bien-être auprès des acheteurs ou sans même poser de questions sur l’endroit où le chien vivra. Dans un refuge comme celui de Perwez, on refuse régulièrement l’adoption à certaines personnes qu’on juge inaptes à avoir un animal. Le but n’est pas de vider les cages des refuges, mais bien de faire des adoptions réussies. Car chaque année, des milliers d’animaux sont abandonnés en Belgique. On identifie plusieurs causes à cela : le prix au quotidien d’un animal que les propriétaires n’avaient pas anticipé ; l’incapacité de certaines personnes à subvenir aux besoins des animaux (nourriture, promenade, exercice, etc.) ; mais aussi le manque de vérification de la part de certains vendeurs. Dans un refuge, le prix est toujours le même, qu’un chien soit de race ou non. On oscille en 80 et 190€. Ça comprend la puce électronique, les vaccins, la stérilisation de l’animal et une contribution aux refuges qui ne sont pas subventionnés.