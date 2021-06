Combien coûte la pêche en amateur ?

Pêcher: combien ça coûte ? - On n'est pas des pigeons (99/183) - 08/06/2021 Avec les confinements, le nombre de pêcheurs a bien augmenté selon la Maison wallonne de la Pêche.. Et, au fait, pêcher, combien cela coûte t'-il ? Tout débutant doit savoir qu'il faut un permis. Il en existe cinq sortes. Le plus utilisé, c'est le permis B qui permet de pêcher sur les voies navigables et qui coûte 37.18 euros. Pour les voies non-navigables, il faut en plus la carte de la société de pêche locale ou l'autorisation du propriétaire riverain. Cela peut coûter entre 12 et 100 euros. Et puis, il y a le matériel: on peut trouver un kit de démarrage à 30 euros, par exemple pour la pêche à la truite, mais, pour un matériel performant, cela peut aller jusqu'à 100 euros. Enfin, il faut aussi tenir compte des règles à respecter sous peine d'amendes, parfois bien lourdes, comme la saisie du matériel. Thibaut est un pêcheur amateur et sa pratique de la pêche lui coûte 500 euros par an.