Combien ça coûte d'être gaucher?

Dans un monde de droitiers, il y a deux solutions : s’adapter ou acheter des objets conçus pour gauchers. Oui mais sont-ils accessibles à toutes les bourses? Est-ce un luxe de vouloir une paire de ciseaux ou une louche spéciale? Décryptage.

Antoine, Diego et Clara ont vingt ans et sont étudiants à l’UCL. Leur point commun : ils sont gauchers. Comme 15% de la population mondiale. Une minorité donc. Résultat : rien n’est fait ou presque pour eux. Tout est fabriqué pour les droitiers. Tout. Alors, quand on ne l’est pas, c’est la galère… " C’est vrai que depuis qu’on est petits, on est obligés de s’habituer, précise Antoine. Mais il y a quand même quelques objets intéressants à acquérir si l’on veut se faciliter la vie. Un feutre Stabilo, une paire de ciseaux avec lame inversée… Pour moi, ce sont des indispensables. Le reste, je trouve que c’est du marketing. Je ne vois pas l’intérêt d’acheter un coupe-ongles pour gauchers car il faut changer de main à un moment donné… Idem pour la latte spéciale. Franchement, c’est inutile ".

De son côté, Arthur (9 ans) préfère les objets adaptés à sa spécificité. Cela va des objets scolaires au club de golf pour gauchers. Un plus qui l’aide dans son quotidien et que sa maman est ravie de pouvoir offrir. " Nous n’achetons pas tout, précise Kathleen, la mère d’Arthur. Le critère de choix, c’est le confort. Si cela lui sert vraiment, nous sommes heureux de pouvoir l’acheter. Mais nous faisons attention aux prix. C’est souvent plus cher car il y a moins de production… Une bonne idée alors est de penser à prendre en seconde main ".

Gaucher, un luxe

Pour le même objet, les écarts de prix peuvent se révéler très importants. Cela peut aller d’un ou deux euros pour un stylo adapté à 50 euros pour un sécateur pour gauchers! Attention donc à bien peser le pour et le contre avant de craquer pour ces objets spécifiques. La gaucherie assumée est encore un luxe, malheureusement.