Colruyt se positionne face à ses concurrents au rayon des grosses promos en ligne

Deals!, nouvelle plateforme Colruyt - On n'est pas des pigeons (76/183) - 05/05/2021 Acheter plus pour moins cher, cela a toujours été la pratique suivie chez Colruyt. Colruyt qui va encore plus loin en créant une nouvelle plateforme, Deals!, proposant également de gros volumes avec de grosses réductions encore plus intéressantes qu'en magasin. Après comparaison, cela semble bien être le cas même si, sur cette plateforme, la garantie du meilleur prix n'est pas assurée par Colruyt, comme le précise Jean-Charles Verhaege, le responsable du projet Deals!. Le consommateur doit donc continuer à comparer les prix et aussi éviter les pièges de la surconsommation.