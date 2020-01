Coffre-fort en banque ou à domicile ?

Vous l’avez peut-être lu dans la presse, les Belges sont de plus en plus nombreux à investir dans un coffre-fort personnel pour mettre à l’abri leurs objets de valeur ou leur argent, plutôt que de les confier à une banque. Plusieurs raisons expliquent cela.

De plus en plus de Belges s’équipent d’un coffre-fort dans leur maison alors que les banques proposent aussi ce service. Comment expliquer cette tendance ?

Notre journaliste, Audrey Daco, a contacté BNP Parisbas Fortis pour obtenir leurs chiffres. Il en ressort que 36% de leurs coffres sont loués contre 38% en 2018 , même pourcentage en 2017 et 2016 . En 2006 , le pourcentage s'élevait à 55% .

Les agences ferment , d'autres fusionnent alors que certaines sont rénovées , tous ces changements entraînent une quantité de coffres-forts disponibles bien plus faible qu'avant.

Un coût élevé

La location d’un coffre-fort en banque n’est pas des moindres. Chez BNP Parisbas Fortis par exemple, le loyer annuel moyen se situe entre 48,93 euros et 76,75 euros, en fonction des volumes.

Si l’achat d’un coffre-fort personnel représente un certain coût, une fois acquis, vous le gardez à vie !

D'après AM SEVA, une entreprise d'installation de coffres-forts, on constate clairement un désintérêt progressif pour les coffres-forts en agence et une augmentation de la demande d’installation de coffres-forts à domicile.