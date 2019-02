Cochons d'Inde, canaris, poissons ... : gros retard pour le site de la Région wallonne

Vanessa n'est pas contente, mais pas du tout! Elle élève des cochons d'Inde - des Teddy Suisse - mais elle ne peut plus faire de la publicité pour les vendre. En cause : un décret de la Région wallonne réglementant la publicité pour la vente d'animaux. Il y a un an nous l'avions rencontrée. Aujourd'hui, elle ne décolère pas : " Ça fait un an qu'on attend notre site. On nous avait dit dans quelques semaines... Mais rien ne bouge. Donc on aimerait savoir pourquoi cela prend autant de temps ".

Un site réservé aux animaux d'élevage agricole

Cela fait en effet un an que Carlo di Antonio, ministre du Bien-être animal, avait promis un site internet pour les "oubliés" du décret, on pourrait les appeler ainsi : les éleveurs d'oiseaux, de cobayes, les passionnés de poissons. A l'époque, nous avions rencontré le ministre. Il s'était engagé : " Nous sommes en train de développer un site public qui sera accessible gratuitement, qui sera à disposition d'ici quelques semaines et qui permettra à cette dame de trouver une solution " avait-il alors déclaré.

Un an plus tard, toujours rien! Pourtant "Easy - Agri" existe déjà. C'est un site de la Région wallonne. Mais il est réservé aux animaux d'élevage agricole : volaille, chèvres, vache, moutons... Il y a également une liste d'autres sites agréés par la Région mais, rien à voir avec la visibilité d'un "2ememain". Nous avons contacté le ministre, il n'a pas voulu donner d'interview. Sa réponse est arrivée par mail : " Les discussions, initiées en 2018, sont encore en cours avec un opérateur privé pour la mise à disposition d'une structure existante ou la gestion d’un nouveau site spécifique et agréé par la Région wallonne. La date de mise en ligne dépend actuellement des choix qui seront opérés par cet opérateur ".

Certains contournent le problème

Il faudra donc encore attendre... C'est ce que fait Charles, un amateur de canaris qui rencontre pas mal de difficultés pour en trouver en Wallonie... Parce que, des annonces il y en a mais seulement à Bruxelles et en Flandre. " On ne va pas courir jusqu'à Bruxelles parce que j'en avais trouvé près de Bruges, mais on ne court pas jusque-là pour un oiseau à vingt euros. Il ne faut pas exagérer, finalement le Diesel coûte plus cher que l'oiseau! C'est un peu fou... " nous dit Charles. Alors certains ont trouvé la parade. Sur une annonce on peut lire que des canaris sont à vendre en région liégeoise, c'est interdit mais l'annonce est localisée à Bruxelles, ça, c'est permis. Qu'en pense Charles? " Certains se disent de Bruxelles par exemple, on vient de le voir. Alors que visiblement dans l'annonce les oiseaux sont à Liège. On n'est pas éleveur habitant Bruxelles avec des oiseaux à Liège, ça n'existe pas! On contourne le problème".

Et cela arrive aussi pour les annonces de vente de cobayes... Quoiqu'il en soit, les amateurs veulent se faire connaître... Dans leur région, d'abord : " J'exporte des cobayes jusque dans le sud de la France, aux Pays-Bas, en Flandre tout le monde me connaît. Mais dans me propre région, je ne peux pas partager ma passion et faire connaître la race que j'élève! " explique Vanessa. Cette dernière, Charles et d'autres encore attendent avec impatience un site qui pourrait héberger leurs annonces. Espérons que le ministre Di Antonio pressera l'opérateur privé tant attendu...