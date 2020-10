Cinquante recettes à moins de deux euros grâce à Carlo !

Carlo sur le grill à l'occasion de la sortie de son livre de recettes - Extrait de On n'est pas... Carlo vous propose 50 recettes faciles et bon marché regroupé dans un livre. Le livre sera mis vente avec Femmes d’Aujourd’hui à 10€ ( en plus du prix du magazine) du jeudi 28/10 au mercredi soir 4/11 dans toutes les librairies. Pour l'occasion, l'équipe de On n'est pas des pigeons a décidé questionner Carlo !