En mai, 960.000 travailleurs ont bénéficié du chômage Corona pour plus d’1 million, 229.000 le mois précédent.

Il vient d’être décidé que le régime du chômage temporaire restera en place jusque fin 2020 pour les secteurs les plus touchés soit l’Horeca, les événements, la culture et les voyages.

Notons que certains travailleurs mis au chômage temporaire gagnent (un peu) plus mensuellement , l’Onem payant en effet 6 jours de travail à 70% du salaire et l’employé compensant parfois selon les secteurs, la perte de revenus.

Une bonne nouvelle relativisée par l’allongement de la période jusqu’au 31 août et surtout par le paiement plus élevé des allocations dû à la réduction du précompte professionnel réduit de 26 à 15%. L’allocation moyenne en mai était de 648 euros.

Mais le plus préoccupant pour les organisations syndicales, reste les licenciements parfois en nombre.

Du côté des syndicats aussi, on a constaté des droits du travailleur rabotés durant cette période.

C’est ainsi que la ministre rappelle qu’il est interdit d’embaucher étudiants et intérimaires pour effectuer le travail d’un ouvrier ou employé mis au chômage Corona. Ce n’est que s’il est atteint par le virus que cette opportunité est offerte.

C’est bien connu, l’occasion fait le larron ! Et en la matière, il semblerait que certains patrons en aient un peu trop profité.

Chômage temporaire Corona : les dérives des employeurs - © Peter Dazeley - Getty Images

Certains patrons auraient profité du chômage temporaire pour licencier certains travailleurs !

Selon Salvador Alonso Merino permanent CSC, une entreprise de nettoyage a même assumé le fait d’avoir licencié 25 travailleuses puisque le chômage temporaire, contrairement au chômage économique, ne suspend pas le préavis.

Le secteur de la construction semble aussi en avoir profité. Licencier sans payer 1 euro d’indemnité, on appelle ça un effet d’aubaine.

Et une faille législative. D’où cette proposition de loi du Sp.a flamand de corriger au plus vite le tir et de faire passer une mesure rétroactive pour que les patrons licencieurs remboursent les préavis payés par la collectivité.