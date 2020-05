Portes ouvertes, stages d’observation et choix des études, ce sont les activités de saison pour les jeunes qui réfléchissent à leur avenir professionnel. Une période cruciale, pleine de doutes et de questionnements. Généralement, les jeunes trouvent réponse à leurs questions. Mais dans le contexte sanitaire actuel, la plupart de ces évènements ont été reportés ou annulés. Vers qui peuvent-ils se tourner ? Place à l’imagination et à l’organisation de journées « portes ouvertes » virtuelles. Le confinement encourage définitivement notre capacité à trouver de nouvelles solutions. Alors, pour contourner le manque d’informations et d’accompagnement, les Hautes Écoles, Universités ou encore centres de formation se lancent dans les journées " portes ouvertes " virtuelles. Les gens se posent beaucoup de questions sur leur avenir professionnel. Nous devions trouver une solution pour répondre à leurs demandes. C’est le cas de l’EFP, un centre de formation en alternance à Bruxelles, qui organise du 4 au 8 mai l’E-TOUR des métiers. " Le nombre d’appels, de mails et de messages via les réseaux sociaux a considérablement augmenté. Nous devions trouver une solution pour répondre à leurs demandes, " nous confie Virginie De Breuck, chargée de communication à l’EFP.

Choix des études : quand les journées "portes ouvertes" deviennent virtuelles - © EFP Le principe est simple, donner l’opportunité au grand public de rencontrer virtuellement des professionnels en activité qui présentent leur métier et répondent aux questions des participants. " Tout au long de la semaine, on organise 35 ateliers regroupant environ 90 formations différentes. Pour chaque atelier, un formateur, un encadrant de l’EFP et un du SFPME (qui s’occupe des stages) feront découvrir nos formations. Tout le monde peut y participer gratuitement et poser ses questions ", poursuit-elle. Les séances d’informations se feront via la plateforme ZOOM, ce qui permettra d’accueillir le public en nombre.

Top 3 des formations à succès Marketing digital - © Busakorn Pongparnit - Getty Images Vente et négociation - © Luis Alvarez - Getty Images Son et image - © Mike Kemp - Getty Images/Tetra images RF Cette initiative rencontre un certain succès puisque 500 personnes s’y sont déjà inscrites. Avec plus ou moins d’engouement pour les formations. Voici le top 3 : " La séance d’informations qui sort du lot est celle qui touche au marketing digital. Ensuite, nous avons l’atelier concernant les métiers de la vente et la négociation qui attire beaucoup de monde. En troisième position vient tout ce qui concerne les métiers du son et de l’image ", affirme Virginie De Breuck. Bien évidemment, cette semaine " portes ouvertes " revisitée ne remplacera pas le contact humain et la pratique habituellement proposés. " Pour les métiers comme agent immobilier ou comptable, cela ne pose pas trop de soucis. Par contre, pour les métiers plus manuels, comme celui de boulanger, c’est plus compliqué. On a pour habitude de montrer les choses, faire du pain avec les intéressés. Ça, on ne pourra malheureusement pas le faire. " Mais pour Virginie De Breuck, c’est de toute façon la meilleure solution dans le contexte actuel.

Tour d’horizon des autres « e-JPO » Tous les établissements se retrouvent dans les mêmes difficultés et réfléchissent à la meilleure manière d’informer le public. Voici déjà une liste d’autres établissements qui ont annoncé leurs journées " Portes ouvertes " virtuelles : L’ULiège : à partir du 5 mai. : à partir du 5 mai.

L’ULB : 6 mai de 14 à 18h. 6 mai de 14 à 18h.

L’EPHEC : 9 mai à partir de 10h. : 9 mai à partir de 10h.

L’UNamur : 20 juin de 9h à 12h30. : 20 juin de 9h à 12h30.

L’UCLouvain ; le programme complet sera en ligne prochainement. Si vous êtes à la recherche d’informations concernant une formation en particulier, rendez-vous sur leur site internet. Vous y trouverez tous les renseignements concernant leurs journées " portes ouvertes " virtuelles. D’autres initiatives voient également le jour sur Facebook. Des étudiants de bachelier et de master créent des groupes de discussions pour répondre aux questions et accompagner les futurs élèves dans leurs réflexions. Ces différents groupes rencontrent un franc succès ! À titre d’exemples le groupe public " choix d’études " rassemble déjà plus de 8.000 membres, tandis que le groupe " choisir ses études en Belgique " rassemble lui 3.500 abonnés.