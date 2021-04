Chimay lance la Chimay verte: à 10 degrés, c'est la plus forte de la gamme

Au rayon des bières, une nouvelle Chimay arrivera bientôt sur le marché: la Chimay Verte, créée en 2012. Vu son succès à l'époque, cette trappiste est remise en valeur. Rafraîchissante, elle a aussi beaucoup de corps (10% ) et se destine à un nouveau public fait de jeunes et de femmes. La Chimay Verte sera dans l'HoReCa en juin et dans la grande distribution fin septembre.

Une Chimay Verte sur le marché - On n'est pas des pigeons (72/183) - 29/04/2021 Au rayon des bières, une nouvelle Chimay arrivera bientôt sur le marché: la Chimay Verte, créée en 2012. Vu son succès à l'époque, cette trappiste est remise en valeur. Rafraîchissante, elle a aussi beaucoup de corps (10% ) et se destine à un nouveau public fait de jeunes et de femmes. La Chimay Verte sera dans l'HoReCa en juin et dans la grande distribution fin septembre.

Une nouvelle Chimay qui arrive après une nouvelle Westmalle et une nouvelle Rochefort à l'automne 2020.

C'est l'occasion de la sortir et de cibler par la même occasion un nouveau public.

Et Cédric Dautinger d'expliquer: "Les bières qui sortent aujourd'hui s'inscrivent plus dans la modernité, c'est-à-dire que, si dans la gamme, il manquait une bière plus légère ou plutôt une blonde forte plus classique, c'est l'occasion de la sortir et de cibler par la même occasion un nouveau public: les jeunes et les femmes qui commencent à consommer de plus en plus de bières spéciales ou plus fortes sans souci."