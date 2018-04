"Chez Marie-Jeanne", un magasin entièrement dédié au chanvre

Une première en Belgique? En tout cas, un magasin entièrement dédié au chanvre a ouvert ses portes à Liège, le 7 avril dernier. Il s'appelle "Chez Marie-Jeanne", un nom à la consonance un peu "stupéfiante"? Qu'est-ce qu'on vend dans ce magasin et combien ça coûte?

"Chez Marie-Jeanne" quel drôle de nom pour un magasin, mais pourquoi pas surtout lorsqu'il est entièrement dédié au chanvre industriel, une première en Belgique, paraît-il. En tout cas, il attire les regards. Il y a un peu de tout: le chanvre se décline sous forme de textiles - des vêtements, des sacs - de soins pour le corps et aussi un peu de nourriture. Il y a même un coin dégustation où l'on peut boire un bon thé au chanvre, par exemple.

Même si le souvenir de Bob Marley, sur des paquets de café, plane sur les lieux, il n'y a ici, rien de stupéfiant. Bon, il y a bien une bière artisanale brassée sur base d'une recette originale à base de chanvre. La "Marie-Jeanne" - c'est son nom - est produite par une brasserie locale, la brasserie Grain d'Orge à Hombourg... et avec ce breuvage, il y a des effets secondaires? "Au niveau des effets secondaires, il n'y en a pas, précise Sébastien Moray, un des responsables du magasin, il y a une différence entre le cannabis récréatif et le chanvre industriel que nous utilisons. Le chanvre industriel est réglementé. On est à 0,2% de THC. Les agriculteurs sont contrôlés, donc il n'y a pas de risque de planer en consommant nos produits. Voilà, c'est du chanvre et on l'assume".

Du pain au chanvre produit dans une boulangerie artisanale

Au niveau des produits originaux, il y a aussi du pain au chanvre, produit dans une boulangerie artisanale "Au Four et au Jardin". Le chanvre est un produit naturel, bio, aux multiples applications, un peu cher parfois. Petit tour de la boutique... même les chaises sont en chanvre à 400 euros, la chaise! Et le tapis de chanvre de trois mètres sur deux coûte 520 euros. Vous pouvez également emporter des sachets de thé au chanvre à 7,50 euros les 40 grammes. Un petit soin pour le corps est à 24,99 euros et un kimono à 159 euros. C'est un prix, tout de même! Mais Romy Di Donato, designer industriel et co-responsable du magasin a plus d'un tour dans son sac pour réduire les prix: "Dans le courant de l'année, je vais développer une collection du quotidien tels que des vases avec de la fibre de chanvre ou en injection en bioplastique aussi. Je vais aussi collaborer encore plus avec "Fleur de Lys" qui est une tisserande liégeoise pour mettre au point une collection de sacs. Le but c'est de réfléchir à comment proposer un gamme de produits à un prix plus bas que celui déjà proposé en magasin".

En attendant, vous avez tout le loisir de déguster, à Liège, un petit café Marley, accompagné d'un cookie au chanvre. C'est pas l'pied ça?!