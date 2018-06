Cheveux licorne, attention aux composants des produits de coloration!

Le gros problème que nous avons rencontré c'est que le maquillage pour cheveux ne part pas du tout après un shampoing comme indiqué sur l'emballage! Une semaine et demi plus tard, la mèche que Marion avait colorée en rouge est toujours colorée. Le rouge a viré au rose clair. La teinture est certes moins forte mais toujours bien présente et ce après des dizaines de shampoings. R

éfléchissez donc bien avant de vous faire des mèches pour un festival cet été ou pour une soirée. La couleur rose, bleue, ou rouge risque d'être encore bien présente pendant plusieurs jours!