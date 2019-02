Chaussures : bon marché ou un peu plus chères ?

Chaussures pas trop chères, que l'on renouvelle plus souvent ou chaussures haut de gamme que l'on garde plus longtemps. Quel est pour le consommateur la stratégie la plus rentable? Les avis sont partagés... Certains préfèrent en acheter plusieurs paires pas trop chères pour pouvoir changer plus souvent, tandis que certains préfèrent mettre le prix et les garder plus longtemps.

Hommes et femmes, pas tous égaux devant les chaussures

Pour Mary Drabbe, commerçante, le choix d'une paire de chaussure dépend avant tout de son d'utilisation... " Les gens qui ont deux-trois kilomètres à faire de chez eux à leur lieu de travail, ils ont intérêt à acheter quelque chose de vraiment bien. Mais quelqu'un qui aime changer régulièrement préférera acheter trois-quatre paires sur l'année, et s'y retrouvera aussi, car l'utilisation sera différente ". Dans ce magasin dans lequel nous nous sommes rendus, on trouve des prix élevés, de 150 à 300 euros. " Quelqu'un qui va mettre le prix pour cette paire de chaussures va l'entretenir, car va vouloir la conserver. Et c'est quelque chose qui vous le rend bien. Vous allez faire beaucoup de saisons avec, donc beaucoup de kilomètres ".

Dans un autre magasin, des chaussures entre 10 et 30 euros seulement... Pour Lisa Moens, commerçante : " L'effet de mode change tellement souvent qu'on peut se permettre d'être à la mode en ayant des petits prix. Ce sont vraiment des modèles qui sont des copies conformes aux grandes marques, donc cela permet d'avoir le même look ". Le même "look" mais à moindre prix! Autre constat entre hommes et femmes, nous ne sommes pas égaux devant les chaussures... Mary Lomolini, vendeuse, explique que " les femmes achètent beaucoup plus car elles sont plus dans l'achat, c'est un besoin pour être bien. Tandis que les hommes regardent plus la qualité ".

Trouver des chaussures qui s'adaptent au mouvement du pied

Mettre le prix c'est une chose mais il faut alors aussi bien entretenir les chaussures. A en voir les étagères de l'atelier de cordonnerie dans lequel nous sommes allés, les réparations restent de mise... " Réparer, c'est un entretien! Un peu comme une voiture, lorsque les pneus sont usés vous ne changez pas la voiture, vous changez les pneus " assure notre cordonnier. Le coût des réparations : de 5 à 100 euros... Et pour départager l'option bas prix du haut de gamme, avant tout achat, la chaussure doit être soumise à trois tests... " Il faut prendre la chaussure latéralement au talon, et comprimer le talon et d'avoir une résistance histoire d'avoir une chaussure qui maintienne et qui stabilise le pied dans une position convenable ". Deuxième critère, la chaussure doit plier comme un pied... Enfin, pour s'adapter au terrain la chaussure doit pouvoir bouger latéralement mais pas trop...

Pour garder les pieds sur terre, au delà des critères de prix, l'élément déterminant est de trouver des chaussures qui s'adaptent le mieux possible au mouvement naturel de vos pieds.