Chauffage au bois : naturel mais pas nécessairement écologique

On a coutume de dire que le chauffage au bois est neutre en terme de rejet de CO2. Le dioxyde de carbone rejeté au moment de la combustion étant en effet compensé par la photosynthèse opérée pendant la croissance de l'arbre. Mais au-delà du CO2, le chauffage au bois émet d'autres rejets polluants. Et parmi eux, l'un des plus dangereux est bien connu des automobilistes : les particules fines.

Des normes toujours plus sévères

Il est difficile de mesurer précisément la pollution engendrée par le chauffage au bois mais différentes études estiment qu'il serait responsable de 20 à 50 pour cent de l'ensemble des particules fines, donc loin devant le secteur automobile. Mais il convient de nuancer car contrairement à la voiture, le chauffage au bois n'est utilisé que pendant une courte période de l'année. Ensuite, la plus grande partie de la pollution est émise par les vieux poêles ainsi que les feux ouverts, qui sont une véritable catastrophe écologique.

L'Europe a pris conscience de l'aspect pas tellement "vert" du bois en tant que combustible. De nouvelles normes sont apparues et des Etats, Belgique en tête, ont même pris des dispositions encore plus sévères. Comme pour les appareils électroménagers, les poêles à bois doivent arborer un label énergétique. Chez nous, on ne descend plus en dessous de la lettre A et un rendement de 75 %. Les fabricants proposent des modèles toujours plus propres, équipés de différents systèmes d'arrivée d'air ou encore de catalyseurs.

Conscientiser au renouvellement du parc

Toujours comme dans l'automobile où les vieilles voitures sont à bannir, les vieux modèles de poêles à bois sont des centaines de fois plus polluants que les plus récents. On parle de milliers de fois lorsqu'on compare un poêle à pellets moderne et un feu ouvert. Mais la durée de vie d'un foyer à bois est bien plus longue que celle d'une voiture. On est ainsi moins enclin à remplacer un appareil toujours en bon état de fonctionnement. Sauf qu'en plus de moins polluer, un appareil moderne consomme aussi beaucoup moins, ce qui permet de réaliser de solides économies financières.

L'idéal serait de remplacer les poêles de plus de dix ans, car les progrès ont surtout eu lieu récemment. Une bonne combustion implique une absence d'odeur et de fumée (sauf à l'allumage) ainsi que très peu de cendres. Et pour en arriver là, il faut utiliser également un bois de qualité et bien sec, ou alors du pellet, qui dont le rendement est encore supérieur.

Pour tenter d'y voir plus clair, de précieux conseils et astuces sont prodigués sur le site créé par la Région Wallonne et l'asbl ValBiom.