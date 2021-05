Changement en vue pour (certains) porteurs de lunettes à partir du 1er juin

Certains verres de lunettes moins chers - On n'est pas des pigeons (93/183) - 28/05/2021 A partir du premier juin, certains verres de lunettes seront moins chers car mieux remboursés par l'Inami. Pour être remboursée, une personne doit avoir une puissance de dioptrie supérieure à 8.25 et à partir du premier juin, ce sera 7.75. Ce changement à propos d'un défaut visuel assez important ne concerne donc pas beaucoup de monde mais il a au moins le mérite d'exister. Les remboursements prévus sont en fait des forfaits qui varient en fonction des verres, progressifs ou pas. Cela dit, aujourd'hui, les opticiens voient arriver de plus en plus de jeunes, des enfants en particulier car la myopie s'installe à cause des écrans fort utilisés, surtout en cette période de pandémie. Dernière précision, les moins de 18 ans et les plus de 65 ans continuent, eux, de bénéficier des mêmes avantages en matière de remboursement des verres.