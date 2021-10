Changement de saison : la fouine est bien de retour sous les capots !

Va-t'en la fouine ! - On n'est pas des pigeons (116/183) - 22/09/2021 C'est un petit rongeur que les garagistes connaissent bien: la fouine, en effet, aime non seulement les greniers mais aussi les capots des voitures. Et, là, comme le constate Céline Liégeois, elle peut faire des dégâts car elle apprécie l'odeur des câbles, y compris électriques. La facture au garage peut donc vite grimper. Heureusement, dans certains cas, l'assurance voiture peut intervenir. Et, on peut aussi jouer la prévention avec un appareil à ultrasons posé près de la batterie par exemple. Enfin, il faut aussi savoir que la fouine relève d'une espèce protégée.