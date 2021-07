Cet été, pourquoi ne pas emporter un livre… À écouter ?

"Le confinement a été très positif au niveau des ventes et des téléchargements", se réjouit Valérie Lévy-Soussan, directrice d’Audiolib, la filiale de Hachette Livre et d’Albin Michel.

Le confinement a amené de nouveaux lecteurs et a rajeuni le public. "Au départ, le public était celui des lecteurs, celui des librairies, c’est-à-dire un public majoritairement féminin, de plus de 46 ans. Ces derniers temps, le profil change un peu, il rajeunit (37 ans). Il est un peu plus masculin, et se démocratise également", observe Valérie Lévy-Soussan.

Le livre imprimé ne doit pas craindre la concurrence. Selon une enquête réalisée pour Audible (Sondage OpinionWay pour Audible), 77% des Français qui lisent des livres imprimés et écoutent des livres audio déclarent lire autant, si ce n’est plus, de livres qu’avant leur découverte du livre lu. Toujours selon cette étude, 26% des Français ont déjà écouté un livre audio.