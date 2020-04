Cet été, irons-nous à la foire ? Ça reste à voir !

" J’ai fait une seule foire, cette année, explique Geneviève Besanter, qui exploite le Belgian Skooter Besanter. La foire d’Ath, en février. Mais on a eu des tempêtes les deux weekends. Depuis, on se tourne les pouces chez soi. On a bien reçu le droit passerelle pour mars et avril : deux fois 1291 euros. On attend l’aide régionale unique de 4000 euros . Et peut-être encore le droit passerelle pour le mois de mai. Mais les factures continuent à tomber. Rien qu’en assurances, je dois payer 12.000 euros par an. Le calcul est vite fait ! "

" On l’espère. En attendant les décisions du CNS, nous réfléchissons aux possibilités d’adapter le champ de foire aux conditions sanitaires. Il faut savoir que, si la foire attire chaque année un million de visiteurs, ils ne sont forcément pas tous présents en même temps. On pourrait limiter le nombre de personnes présentes et demander aux forains de désinfecter régulièrement leurs attractions. Pour l’instant, on attend du CNS une définition claire des événements de masse et des consignes. Après, on aura jusqu’à fin mai ou début juin pour prendre une décision, en fonction de la situation à ce moment-là. C’est aussi le vœu des forains. "

A Huy, on est encore dans l’incertitude. Du moins officiellement. Les autorités communales estiment que, à moins d’un miracle, la foire du 15 août, qui attire chaque année une centaine d’attractions, n’aura pas lieu. Comme explique le bourgmestre, Christophe Collignon (PS) à L’Avenir : " Il ne faut pas être grand clerc pour se dire qu’un événement tel que celui-là ne pourra pas être organisé, sauf retournement de situation. " Même certaines kermesses plus locales sont annulées, alors qu’il est peu probable qu’elles attirent 1000 personnes simultanément.

Certaines villes n’ont pas attendu : Namur a d’ores et déjà annoncé la suppression de sa foire , qui devait ouvrir le 3 juillet . Et, dans la foulée, elle a également annulé les fêtes de Wallonie , et donc de la foire qui va avec. Parce qu’elles ont lieu en septembre , et qu’il n’est pas raisonnable de courir le risque de rassembler de grandes foules dans les rues étroites du centre.

Croustillons à domicile

On ne peut quand même pas rester sans rien faire, c’est impossible !

Pour ne pas rester inactif et gagner quand même un peu d’argent, certains s’organisent.

Patrick Decorte, qui vend des croustillons, a décidé de se lancer dans les livraisons à domicile : " On a commencé un samedi. Puis, face à la demande, on a remis ça le samedi suivant. Et, maintenant, on compte aussi le faire le dimanche. On demande une commande minimum de 15 euros. Et on ne livre que dans un rayon de 10 kilomètres autour de Haren, où nous travaillons. Donc : Schaerbeek, Evere, Woluwé Saint-Lambert, etc... "

Il est cependant clair que les revenus générés par cette activité ne sont qu’une goutte d’eau face aux pertes engendrées par la situation : " Ça ne représente pas 10% de ce que nous générons en une journée ordinaire. Il ne faut pas rêver : ce n’est pas mon métier, je n’ai pas l’habitude et quand j’ai besoin d’une demi-heure pour aller chez un client, ça veut dire que je suis parti plus d’une heure. Pour 15 euros ! Mais les gens sont contents de recevoir leurs croustillons et leurs beignets aux pommes. Surtout que, comme je les transporte dans des bacs en frigolite, ils restent chauds ! "

Si le goût des croustillons vous manque et que vous voulez venir en aide à Patrick vous pouvez passer vos commandes via son adresse mail : info@patrick-decorte.be