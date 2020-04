Ces marques qui créent des masques originaux

Attention qu’ aucun d’entre eux n’est à destination du corps médical ou des hôpitaux. Il ne s’agit pas là de remplacer un FFP2 ou un masque chirurgical mais plutôt de voir quels modèles existent et que vous pourriez porter (ou non) pour prendre le bus ou faire vos courses dans les semaines à venir.

L’avis du médecin : " C’est le classique masque percale de polyester, lavable et simple d’utilisation (pas nécessaire de s’embêter à découper des filtres et à les placer à l’intérieur). "

Playmobil, passé maître dans l’art de couler du plastique, a choisi de proposer un masque qui lui ressemble aussi. Il existe, depuis peu, en 2 modèles, L et S. Même si ce n’est pas précisé, on peut y voir un " adulte " et un " enfant " si on veut.

Sur le site de Playmobil, la marque de jouets précise qu’il s’agit d’un masque réutilisable, utilisable sur le long terme et nettoyable. On y précise même comment procéder pour son installation et son lavage.

Un masque coûte 4,99€ sans distinction de taille. Impossible cependant d’être sûr et certain que les filtres sur les images sont vendus avec ou non.

L’avis du médecin : " Le masque Playmobil pose plusieurs problèmes à mon avis : pour que l’air passe à travers le filtre illustré sur la photo, le masque doit s’adapter parfaitement pour garantir l’étanchéité, c’est la façon dont fonctionnent les FFP2. Ils existent en plusieurs morphologies avec la difficulté du choix par le client de la taille adaptée. En plus, il va générer de l’inconfort car il doit être plaqué assez fort contre le visage et ce n’est pas respirant du tout. Il y a un risque d’accumulation d’humidité à l’intérieur à mon avis.

L’autre problème c’est le filtre. On ne sait pas ce que c’est, et il n’est stipulé nulle part s’il s’achète avec, s’il est réutilisable, ou si le client doit en improviser lui-même.

Quant à la question des enfants, les masques leurs sont tout simplement déconseillés. Ils risquent de faire pire en l’utilisant mal. Ils risquent d’y chipoter, de le retirer parce qu’il gêne… Je ne vois pas des enfants de moins de 12 ans supporter ce masque sans y toucher pendant longtemps. "

D’ailleurs, le conseil national de sécurité ne recommande le port du masque qu’à partir de 12 ans, y compris dans les transports en commun où ils seront obligatoires à partir du 4 mai.