Ce week-end : la Fête de la musique comme vous ne l'aurez jamais vécue !

Animatrice à la RTBF, Maya Cham, aux commandes de la nouvelle radio Jam - © Tous droits réservés

Plus que jamais, il faut soutenir nos talents belges ! Ils ont besoin de nous. C’est aussi l’occasion de leur montrer à quel point ce qu’ils nous apportent est précieux, à quel point, à travers leur musique, ils font pétiller nos vies.

Dans ce contexte particulier de crise sanitaire et de confinement, les artistes plus que jamais ont besoin des médias. Maya et son équipe l’ont bien compris. " C’est bien sûr une fête de la musique très particulière, sans rassemblements, donc sans la magie que procure le live, de part et d’autre de la scène ! Et puis nos cœurs ne sont pas très à la fête quand on songe aux difficultés rencontrées par celles et ceux qui vivent du secteur musical. Et pourtant c’est plus que jamais le moment de célébrer la musique et de soutenir nos talents ! Ils ont besoin d’être diffusés : ça leur rapporte une visibilité et ça contribue à leurs rentrées. Mais surtout c’est l’occasion de leur montrer à quel point ce qu’ils nous apportent est précieux, à quel point, à travers leur musique, ils font pétiller nos vies. " Maya promet de belles découvertes à celles et ceux qui se brancheront sur Jam ce week-end.

►►► À lire aussi : Fête de la Musique 2020 sur Jam: le programme complet