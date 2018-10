Ce compteur d'eau que vous louez si cher sans le savoir

Dans toutes les caves de Belgique, il y a un espion : le compteur enregistre précisément votre consommation d’eau, plus il tourne, plus vous payez. Christian Lekime est propriétaire d’un appartement en chantier, son compteur ne tourne plus depuis trois ans. Mais chose étrange : il doit tout de même payer 123 euros par an. J’ai téléphoné à la SWDE, la société wallonne des Eaux, on m’a dit que c’était pour la location du compteur. Or, celui-ci ne coûte que 59 euros à l’achat. Et, j’ai déjà payé en trois ans 369 euros hors TVA pour un compteur qui n’a jamais tourné.

Pourquoi la location d’un compteur d’eau coûte-t-elle si cher? Un compteur de gaz c’est 15 euros par an, 10 euros pour un compteur électrique. Il faut plutôt parler d’une redevance explique Benoît Moulin - porte-parole de la SWDE. Cette redevance, déterminée par décret par le gouvernement wallon, est en effet une participation demandée à tous pour avoir accès au réseau.

Ce qui arrive à Christian, vous concerne aussi : regardez attentivement votre facture. Quel que soit le fournisseur : la redevance tourne autour de 120 euros. Pour une famille de quatre personnes, elle peut représenter 35% de la note finale. A titre de comparaison, la redevance en France - 84 euros - est 30% moins cher que chez nous. Si vous voulez ne plus payer, il y a pourtant une solution, couper définitivement le service : c’est gratuit. Mais attention une reconnexion coûtera 1 500 euros prévient Benoît moulin. De quoi y réfléchir à deux fois.