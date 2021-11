Ce 11 novembre, le "Black Friday chinois" s’invite discrètement chez nous

C’est la fête des célibataires en Chine . Mais c’est surtout devenu, comme le Black Friday, une grande foire aux promotions. Chez Médiamarkt nous avons lancé l’opération en 2017. D’abord un jour, puis un week-end, et cette année nous proposons une Single Week."

En tout cas, un certain nombre d’enseignes, comme Médiamarkt, Vanden Borre ou Kreffel , annoncent des promotions spéciales ce 11 novembre et plus…

Le Black Friday, lendemain de la fête de Thanksgiving aux USA. Un jour de soldes et de consommation qui s’est installé chez nous. © Getty

Le Black Friday fait déjà énormément de tort aux commerces indépendants . Certains se sentent obligés de suivre le mouvement, et de casser les prix. En plus, il y a beaucoup de fausses promotions dans ces opérations.

C’est une manière pour la grande distribution et les plateformes de vente en ligne de pouvoir rester sur une crête de communications promotionnelles quasi permanente, entre les soldes d’été et les soldes d’hiver, avant le Black Friday, la Saint-Nicolas, les fêtes de fin d’années…

Cette frénésie gagnera-t-elle un jour l’Europe ? On ne peut pas l’exclure. D’abord parce que l’e-commerce gagne chaque année des parts de marché. En Belgique, elle n’est encore que de 8%, alors qu’en Grande-Bretagne elle est déjà à 35%.

Ensuite parce qu’Europe est de plus en plus reliée à la Chine sur un plan commercial comme le prouve encore l’inauguration récente à Liège du hub de la société chinoise Ciainiao, filiale du groupe Alibaba tout comme la plateforme de vente en ligne AliExpress. Sur un plan logistique, ce hub européen est une porte d’entrée supplémentaire pour les produits Made in China chez nous, en particulier ceux achetés en ligne.

Reste à voir comment les Européens concilieront sur un plan politique, idéologique et culturel des tendances totalement contradictoires : augmenter sans cesse leur consommation et l’achat de produits bon marché au bout du monde d'une part, et protéger l’environnement d'autre part. Cette année, le 11 novembre tombe au beau milieu de la Cop 26, cette réunion mondiale où tous les gouvernements sont au chevet d’une planète malade...